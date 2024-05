Nuovo attaccante in salita: “Così non c’è budget per il super colpo”

Non basterà l’arrivo di Mehdi Taremi a completare il reparto offensivo dell’Inter. Molto dipenderà anche dal futuro di Arnautovic, ma i nerazzurri vogliono aggiungere un nuovo elemento al proprio reparto d’attacco, anche se non sarà semplice.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, al momento l’Inter non ha il budget per programmare un “super colpo”. Per questo motivo, Zirzkee sembra essere irraggiungibile. L’olandese piace molto, ma senza la cessione di un big l’operazione non è fattibile.

Diverso il discorso per Gudmundsson. Per l’islandese si proverà la formula del prestito con obbligo di riscatto dopo 12 mesi, come già avvenuto con Frattesi. A giocare a favore dei nerazzurri ci sarebbe anche la volontà del giocatore di rimanere in Serie A. Tuttavia, di fronte a un’offerta cash da 30 milioni di euro di un altro club, i nerazzurri difficilmente potrebbero competere.

Concorrenza che è alta anche per l’altro possibile obiettivo: Ilenikhena. Il francese non è attualmente considerato una vera alternativa, per via del gran numero di club interessati a lui. Un mercato in salita, dunque, che potrebbe accendersi, però, se dovessero aprirsi spiragli per degli esuberi nei top team. Soprattutto di Premier League. L’Inter è pronta a fiutare l’occasione.