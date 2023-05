Gds – Lukaku vuole restare, ma deve guadagnarsi la riconferma

Tratteggiare un quadro univoco della stagione di Romelu Lukaku non è semplice. Il suo ritorno all’Inter è stato molto difficoltoso per parecchi mesi, anche a causa degli infortuni, ma ora il belga sta ritrovando la migliore condizione e sembra intenzionato a non abbandonare i colori nerazzurri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lukaku non vuole lasciare l’Inter e, anzi, spera di riuscire a convincere il club a trattare il rinnovo del prestito, da trasformare poi in acquisto definitivo l’anno dopo ancora.

I numeri delle ultime 5 partite (5 gol e 3 assist), potrebbero aiutarlo, specie se Big Rom saprà confermarsi ulteriormente nei prossimi impegni che attendono l’Inter. A partire dalla sfida di campionato contro il Napoli.

L’opinione di Passione Inter

Il futuro di Lukaku sarà uno dei grandi argomenti di discussione della prossima estate. L’Inter dovrà decidere se provare a trattenere o meno Big Rom, considerando anche che l’investimento richiesto è tutt’altro che leggero. In ogni caso, i nerazzurri stanno già valutando dei profili alternativi per ripensare completamente il volto dell’attacco anche senza il belga.