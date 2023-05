L’Inter, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso note le condizioni di Mkhitaryan, che stamattina si è sottoposto ai soliti esami di rito. L’armeno si era infortunato nel finale del primo tempo con il Milan, nella semifinale di ritorno di Champions, in cui è stato costretto a uscire poco prima dell’intervallo. Al momento, l’ipotesi più plausibile è che il centrocampista starà fuori un paio di settimane, anche se resta una previsione e non un tempo di recupero certo. L’obiettivo è il ritorno contro il Torino all’ultima giornata per esserci in finale di Champions League il 10 giugno.

Ecco il comunicato integrale:

“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.