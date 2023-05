Per la finale di Champions League, potrebbe esserci una maglia inedita. Ci sta pensando l’Inter, che potrebbe affrontare il Manchester City non più con la divisa classica senza alcuno sponsor, ma con un marchio mai apparso sulle casacche nerazzurre.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione starebbe pensando di disputare l’atto conclusivo della competizione con addosso il nome di una fondazione benefica. Infatti, non sarebbe possibile – in base alle norme UEFA – utilizzare un marchio commerciale, mentre è consentito il possibile scenario a cui stanno pensando i dirigenti interisti. Al momento, ci sono due opzioni: mettere il logo di Inter Campus, che però non è una fondazione ma un progetto special di Inter Futura Srl, oppure mettere sulla maglia il nome della fondazione benefica del prossimo sponsor.Anche se, ovviamente, questa seconda ipotesi presuppone che venga stipulato un accordo – se non ufficiale quanto meno ufficioso – di sponsorizzazione a breve.