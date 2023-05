In attesa di capire chi sarà l’erede di Skriniar e cosa deciderà de Vrij per il proprio futuro, l’Inter piazza due certezze in difesa blindando Bastoni e sciogliendo i dubbi su Francesco Acerbi.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport l’Inter, che ha un diritto di riscatto da 4 milioni, si accorderà con la Lazio per il cartellino del difensore classe ’88 perché l’obiettivo è ripartire da lui al centro della retroguardia interista. Una certezza per Inzaghi, che con il cammino straordinario in Champions vede avvicinarsi la permanenza.