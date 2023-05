Dopo il completamento del quadro delle semifinali di Champions League, l’UEFA ha aggiornato la classifica delle performance dei migliori calciatori del torneo. Uno speciale algoritmo tiene traccia delle prestazioni dei calciatori e in base al ruolo assegna dei punti alle statistiche ritenute più rilevanti per ciascun ruolo: per un attaccante, ad esempio, sono più importanti gol, assist e passaggi chiave, mentre per un difensore un salvataggio o un clean sheet contano di più. Ogni tipo di azione compiuta ha un punteggio, che agli ottavi di finale viene moltiplicato per 1,5, ai quarti di finale viene raddoppiato, in semifinale moltiplicato per 2,5 e in finale per 3.

Alla fine di questo calcolo viene stabilita la classifica globale dei migliori calciatori della Champions e suddivisa anche per ruoli.

La top 10 complessiva dopo le semifinali è così composta:

Erling Haaland, 547 punti; Vinicius Junior, 538 punti; André Onana, 455 punti; Karim Benzema, 444 punti; Rodrygo, 428 punti; Thibaut Courtois 412 punti; Alessandro Bastoni, 403 punti; Bernardo Silva, 400 punti; Rodri, 394 punti; Francesco Acerbi, 374 punti.

Tre interisti, dunque, sono tra i migliori dieci e hanno la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica. Fuori dalla top 10 i migliori interisti sono Darmian 17° e Lautaro Martinez 18°, mentre Dimarco è 20° e Barella 24°.

Tra i 5 migliori difensori, poi, sono ben 3 i nerazzurri:

Bastoni primo, seguito da Acerbi, Ruben Dias, Akanji e quindi Darmian.