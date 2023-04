Gds – Rinnovo De Vrij, c’è distanza sulla durata del contratto

Il rinnovo di De Vrij, va detto, lascia non poche perplessità. L’olandese è in calo da oltre un anno e ormai è diventato una seconda scelta in difesa. Visti i dubbi sulla scelta in sé di prolungare il contratto, è giusto che l’Inter provi a tutelarsi, non acconsentendo a richieste per lei sfavorevoli. Lo scenario di ritrovarsi troppo a lungo un giocatore in costante declino è un pericolo che i nerazzurri devono scampare.