Nicolò Barella è stato uno dei grandi protagonisti dei quarti di finale di Champions League. I due gol rifilati al Benfica, uno all’andata e uno al ritorno, hanno attirato l’interesse di alcuni grandi club europei. L’Inter vorrebbe tenerlo, ma la cessione non è da escludere.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il centrocampista sardo dovrebbe essere uno dei pilastri per la prossima stagione nerazzurra. Tuttavia, molto dipende dalla qualificazione in Champions League: senza, l’Inter sarà costretta a un forte ridimensionamento. A quel punto, Barella potrebbe essere uno dei sacrificati.

La mezz’ala nerazzurra piace a Liverpool e Paris Saint-Germain. Gli inglesi lo seguono da tempo e hanno alcuni dubbi solo sulla sua struttura fisica. A Parigi, invece, l’arrivo di Barella sarebbe sponsorizzato dal suo compagno di Nazionale, Marco Verratti. Con l’arrivo di Tuchel, invece, sembra essere tramontato l’interesse del Bayern Monaco.