Empoli-Inter non ha visto in campo né Onana, né Vicario. Uno era a riposo, l’altro infortunato. Tuttavia, i loro nomi sono al centro dei pensieri di mercato nerazzurri, che nei prossimi mesi saranno impegnati a decidere il futuro della propria porta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il Chelsea è sempre più interessato al portiere camerunense. La cifra per il trasferimento dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro e, si legge, sarebbe imminente un incontro tra l’Inter e i Blues. Per questo motivo, i nerazzurri hanno già individuato nel portiere dell’Empoli il suo sostituto.

La dirigenza interista vuole spendere circa la metà di quanto incasserebbe da Onana, ed è pronta a muoversi in anticipo per superare la concorrenza. Pertanto, la chiacchierata avuta con Baccin può essere vista come un indizio in questo senso. Vicario, infatti, è l’obiettivo principale, in vantaggio su Carnesecchi, in prestito alla Cremonese dall’Atalanta, ritenuto meno pronto per il grande salto.