Al Castellani, Romelu Lukaku ha vissuto un grande pomeriggio, come non gliene capitavano da parecchi mesi con l’Inter. L’attaccante belga si è reso protagonista di una doppietta e di un assist per Lautaro Martinez, mettendo al tappeto l’Empoli e mostrando lampi del vero Big Rom.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Lukaku può ancora mettere la sua firma sulla stagione nerazzurra e cambiare la narrazione del suo ritorno a Milano da negativa a positiva. A partire già dalla gara contro la Juventus, nella quale potrà essere presente dopo la grazia della FIGC.

Inzaghi dovrà scegliere tra Big Rom e Dzeko, ma il belga sta mostrando importanti segnali di crescita dal punto di vista fisico. Lukaku non segnava su azione in Serie A dalla 1a giornata e l’ultima doppietta risaliva addirittura al febbraio 2021.

Segnali positivi, dunque, che potrebbero permettergli di cambiare il suo futuro all’Inter. Lukaku vorrebbe rimanere, ma i nerazzurri sembrano avere altri piani sul mercato. Il belga ha un mese e mezzo per cambiarli e garantirsi la permanenza a Milano.