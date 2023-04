Sarà un’estate di profondi cambiamenti in casa Inter. D’altronde, le difficoltà in campionato di questa stagione non possono lasciare indifferenti. Non a caso, i nerazzurri sono attivi già da parecchie settimane per individuare i profili adatti per rinforzare la rosa.

Tuttavia, al momento attuale, non è semplice portare avanti una strategia forte e coerente. Il mancato ingresso alla prossima Champions League, infatti, sarebbe una mazzata economica e tecnica, che costringerebbe il club a rivedere al ribasso molte ambizioni, a partire dai possibili investimenti sul mercato.