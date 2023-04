Gds – Lukaku ai titoli di coda: l’Inter non rinnoverà il prestito

Romelu Lukaku si immaginava un ritorno all’Inter molto diverso, così come se lo aspettavano i tifosi. Invece, la seconda avventura nerazzurra di Big Rom è stata molto deludente e ormai sembra destinata a concludersi la prossima estate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter ha ormai deciso: non ci sarà alcuna trattativa con il Chelsea per il rinnovo del prestito. Il club è deciso a cambiare strategia durante la prossima sessione di calciomercato e il belga non è il profilo adatto per diversi motivi.

Oltre alla questione tecnica, c’è soprattutto il peso economico del giocatore: la società interista vuole ridurre il monte ingaggi, che ammonta ora a 132 milioni di euro lordi. I 12 milioni lordi (con il Decreto Crescita) presi dall’attaccante sono una cifra pesante, alla quale vanno sommati anche i costi del cartellino.

L’investimento fatto su Lukaku, allora, andrà su un altro profilo con il potenziale per divenire un futuro patrimonio del club. Oggi Big Rom non può esserlo, visto anche l’obbligo di averlo in nerazzurro solamente in prestito.