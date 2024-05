L’Inter in attesa per Bento: c’è l’alternativa in Serie A

La situazione riguardante il rifinanziamento di Steven Zhang e l’accordo con il fondo Pimco continua a tenere in stallo il mercato dell’Inter, sebben i dirigenti si stiano muovendo già su diversi fronti per rafforzare la rosa. Uno di questi è sicuramente il portiere da affiancare a Sommer.

Come scrive Tuttosport, i nerazzurri sono sempre vigili sulla situazione che riguarda Bento, primo obiettivo per rafforzare il reparto e per il quale si lavora da oltre un anno. In ogni caso, in attesa di nuovi sviluppi, l’Inter ha già individuato un’eventuale alternativa in Serie A.

Si tratta di Josep Martinez, portiere del Genoa classe 1998, il cui contratto con il club ligure scade nel 2025. In questa stagione ha raccolto 35 presenze in campionato, mantenendo la porta imbattuta in ben 8 occasioni.