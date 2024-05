Marotta: “Riconoscenti a Zhang. Adesso starà soffrendo”

Era presente tutta la squadra questa mattina a Palazzo Marino per ricevere l’Ambrogino d’Oro che il sindaco di Milano Beppe Sala ha consegnato tra le mani di Simone Inzaghi e capitan Lautaro Martinez. Un riconoscimento che torna all’Inter 13 anni dopo l’ultima volta, quando il club nerazzurro venne premiato per i cinque titoli sollevati l’anno precedente.

Intervenuto durante la cerimonia, Beppe Marotta ha tracciato un bilancio dopo questa stagione: “Quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo importante, come società cercheremo di mettere le basi per continuare su questa striscia di risultati vincenti, alzando ancora di più l’asticella. Perché noi siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di guardare il palmares, i successi sportivi di questa società. Non a caso festeggiamo la seconda stella. Porto i saluti da parte del presidente”.

L’amministratore delegato dell’Inter, poi, ha dedicato uno spazio al grande assente di giornata, alle prese in questo momento con la delicata trattativa tra Pimco e Oaktree: “Steven Zhang che non ha potuto partecipare a questa manifestazione, ma che non ha mai fatto mancare affetto e sicurezza nei nostri confronti. Ha fortemente applicato il concetto della delega che noi abbiamo saputo gestire e amministrare, sicuramente soffrirà questa mancanza. Noi gli siamo riconoscenti a lui e alla sua famiglia per quello che ha fatto negli ultimi anni, hanno profuso finanziariamente forti capitale. Soprattutto hanno avuto fiducia in noi, concludo dicendo: Forza Inter!”.