L’Inter ha stilato una lista di CESSIONI da oltre 60 Milioni

Il calciomercato dell’Inter deve attendere notizie importanti sul fronte societario, ma la strategia sembra già essere chiara: per acquistare bisogna autofinanziarsi attraverso le cessioni. E la dirigenza nerazzurra ha già stilato una lista in grado di garantire un bel tesoretto.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, dalla cessione dei vari giovani attualmente in prestito, i nerazzurri potrebbero ricavare oltre 60 milioni di euro. Il più richiesto è Martin Satriano, che il Brest vorrebbe tenere, ma sul quale ci sono richieste da Stoccarda e Valencia. L’Inter lo valuta 10-12 milioni di euro.

Rispettivamente da 8 e 5 milioni, invece, sono i riscatti di Lucien Agoumé e Filip Stankovic. Su quest’ultimo, l’Inter ha il contro riscatto e, con una valutazione da 7-8 milioni di euro, le offerte per lui non dovrebbero mancare. Per il francese, invece, c’è la possibilità che i nerazzurri vogliano mantenerne il controllo, mandandolo a giocare con continuità in prestito.

Stessa situazione per Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito, che l’Inter potrebbero partire a titolo definitivo solo con opzione di recompra. Il fratello del secondo, Sebastiano, invece, potrebbe essere ceduto con una percentuale sulla rivendita.

Stesso scenario per Zinho Vanheusden, mentre per Gaetano Oristanio, di rientro dal Cagliari, potrebbero arrivare offerte da 6-7 milioni di euro. Il pezzo pregiato, però, rimane Valentin Carboni, che l’Inter potrebbe lasciare andare solo a fronte di un’offerta da almeno 30 milioni di euro.