Allarme rifinanziamento. TS: “Pimco deve cambiare un termine”

Sembrava tutto fatto per il rifinanziamento del prestito da parte di Steven Zhang, con l’accordo trovato con il fondo Pimco, che gli avrebbe dovuto permettere di estinguere il debito con Oaktree, e mantenere così il controllo dell’Inter per altri 3 anni. Ora, però, l’operazione sembra essere a rischio.

Come racconta Tuttosport, il nodo che va ancora sciolto è legato alla forma del finanziamento di Pimco: un bond da 2 anni da 435 milioni di euro. Questo, tuttavia, andrebbe sottoscritto da investitori a cui viene garantito un rendimento minimo. Una formula che non tutelerebbe Oaktree nel processo di estinzione del prestito.

Il fondo californiano può opporsi a questo tipo di soluzione e per arrivare a una fumata bianca in tempi brevi, c’è bisogno che Pimco cambi la modalità con cui fornisce i soldi all’Inter. Sempre secondo il quotidiano torinese, non sarebbe facile, ma l’operazione è ancora fattibile.