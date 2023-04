1 di 2

La panchina di Simone Inzaghi è tornata pericolosamente a traballare. La partita di mercoledì contro il Benfica, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, vale l’accesso alla semifinale, la conferma del tecnico fino al termine della stagione ed anche un pezzo di futuro dell’Inter.

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, ha raccontato un retroscena di queste ore calde: “all’interno dello spogliatoio qualcuno crede che le responsabilità siano solo dell’ex allenatore della Lazio, ma in realtà la dirigenza ha notato in maniera inequivocabile che diversi calciatori stanno avendo un rendimento molto inferiore alle aspettative – si legge sul quotidiano – E di conseguenze ce ne saranno anche per loro. Da giugno in poi. Sotto forma di mancati rinnovi o cessioni”.

