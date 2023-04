Inter in finale di Champions League? Ecco cosa dicono i bookmakers

A inizio stagione nessuno ci avrebbe mai creduto ma l’Inter di Simone Inzaghi ha serie possibilità di aggiudicarsi una finale di Champions League, che manca dal lontano e leggendario 2010 del Triplete.

Uno scenario ancora più impronosticabile se si pensa, invece, al cammino in campionato: totalmente contrario a quello europeo. In Serie A l’Inter, infatti, non ha mai dimostrato quella sicurezza e quella costanza di cui si è resa protagonista invece in Champions League dove i nerazzurri di Inzaghi hanno già collezionato 6 clean sheet su 9 partite totali perdendo soltanto il doppio confronto con il Bayern Monaco ai gironi. Ma non solo: l’Inter è anche l’unica squadra – insieme proprio ai cugini del Milan – a non aver ancora subito un gol in questa fase ad eliminazione diretta. Ed è proprio contro i rivali rossoneri che l’Inter potrebbe giocarsi il ticket per la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno. Ma andiamo con calma.

Champions League 2022/2023, le quote dei bookmakers

L’andata dei quarti di finale ha già indirizzato diverse squadre verso l’accesso alle semifinali. Tanto che dando un’occhiata all’ elenco siti scommesse sportive non AAMS , i bookmakers sembrano avere le idee molto chiare. In primis, Manchester City e Real Madrid che piazzando i risultati, rispettivamente, di 3-0 contro il Bayern Monaco e 2-0 contro il Chelsea hanno già un piede e mezzo in semifinale. Lo stesso, con tutti gli scongiuri del caso, si può dire dell’Inter che se saprà ripetere la prestazione dell’andata potrà mettere nuovamente in difficoltà i portoghesi del Benfica.

Per quanto riguarda Milan-Napoli, invece, la qualificazione è ancora in forte bilico: al Maradona può ancora succedere di tutto, visto il minimo vantaggio guadagnato dalla squadra di Pioli nel match d’andata.

Considerando questo scenario, quindi, la finale più probabile per tutti i bookmakers è solo una: Manchester City-Inter. Le quote infatti vedono i nerazzurri favoriti per l’eventuale semifinale sia contro il Napoli che contro il Milan. Il City di Guardiola, invece, con Haaland (indiscusso capocannoniere sia in Champions che in Premier League) ha un’arma in più rispetto lo scorso anno: guardando alle quote e ai risultati dell’andata, la semifinale più probabile dalla parte del tabellone dei “giganti” sarebbe una replica di quella dell’anno scorso tra Manchester City e Real Madrid ma questa volta, appunto, con un Haaland in più.

Inzaghi-Inter: la Champions League sarà decisiva?

Tornando all’Inter, il sogno può e deve continuare: in una stagione che ha dato più delusioni che gioie in campionato, la Champions League può essere la medicina per il malumore (giustificato) di molti tifosi. Inutile sottolineare come il giudizio su Inzaghi dipenda in gran parte da quello che riuscirà a fare in Europa, anche se il piazzamento nelle prime quattro resta di vitale importanza per le casse e il futuro dell’Inter. Ma lo sarà anche per il futuro di Inzaghi? La permanenza sulla panchina nerazzurra è tutt’altro che certa e non è neanche detto che possa dipendere totalmente dai risultati del tecnico piacentino, considerata le voci già molto rumorose sul suo possibile successore.