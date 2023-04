Retroscena Inter-Monza: le REAZIONI di Lukaku ai gol sbagliati

Inter-Monza ha confermato il momento nero dell’attacco dell’Inter, incappata in un’altra sconfitta in campionato. Una situazione non semplice per i nerazzurri, testimoniata anche dalle reazioni di Romelu Lukaku dopo i gol falliti.

Come raccontato nel post-partita di Dazn, il belga è paro sempre più innervosito dalle difficoltà nel trovare la rete. Se nel primo tempo Big Rom è parso abbastanza tranquillo, nella ripresa ha iniziato a reagire in modo quasi spiritato.

Dopo la grande parata di Di Gregorio, infatti, è rimasto immobile a fissare la porta per diversi secondi; mentre, nel successivo tiro sbagliato, ha prima applaudito se stesso in modo abbastanza nevrotico, per poi tornare a fissare lo specchio.

Insomma, lo stesso Lukaku sembra non capacitarsi di come non riesca a ritrovare il gol su azione, che in Serie A manca dalla prima giornata contro il Lecce.