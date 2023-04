Retroscena Inter-Monza: Dzeko NERVOSO per essere entrato tardi

Inter-Monza ha segnato l’undicesima sconfitta stagionale in Serie A. Un risultato che, chiaramente, non può essere stato accolto con serenità dai giocatori nerazzurri. Tra i più nervosi, in particolare, è parso Edin Dzeko.

Come riportato nel post-partita di Dazn, l’attacante bosniaco non è stato contento di essere entrato in campo solamente all’81’. Dzeko, infatti, sarebbe dovuto entrare in campo molto prima, con il risultato ancora sullo 0-0, ma poi c’è stato un ripensamento di Inzaghi, pronto a inserire Bellanova.

Il gol di Caldirola ha evidentemente cambiato i piani del tecnico nerazzurro, con Dzeko che è stato buttato nella mischia. Tuttavia, questo non è bastato a curare il nervosismo del centravanti nerazzurro.