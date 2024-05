Zhang-Pimco, ci siamo: ecco le date della firma e dell’annuncio

Bisogna ancora praticare un po’ di cautela, ma la trattativa tra Steven Zhang e il fondo Pimco è alle battute finali. Il nuovo accordo, che andrà a sostituire quello con Oaktree, permetterà al presidente dell’Inter di mantenere salda la guida del club ancora per alcuni anni.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è nella fase di definizione dei contratti e, se non ci saranno slittamenti, la firma dovrebbe arrivare mercoledì, a metà settimana. Zhang, dunque, riceverà un rifinanziamento da 430 milioni di euro per i prossimi 3 anni, fino al 2027.

Il presidente dell’Inter manterrà così il controllo della società, estinguendo il debito con Oaktree. L’annuncio del nuovo accordo dovrebbe arrivare venerdì, a 3 giorni dalla data del 20 maggio, scadenza del precedente prestito.

Zhang ora avrà più tempo per ragionare sul futuro dell’Inter. L’ipotesi cessione del club resta sempre un’ipotesi valida. Ma non a breve: la volontà, sempre manifestata, è quella di continuare ancora a lungo la sua esperienza da presidente interista.