Accordo Pimco: come cambia il futuro di Zhang all’Inter

Non c’è ancora l’ufficialità e gli imprevisti vanno sempre messi in contro, ma la strada verso l’accordo tra Steven Zhang e il fondo Pimco sembra essere spianata. Una volta arrivate la firma e l’annuncio, per il presidente dell’Inter si aprirà una nuova fase alla guida del club.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, con il rifinanziamento triennale da 430 milioni di euro, Zhang estinugerà il debito con Oaktree e potrà ragionare con maggiore calma sui piani per il futuro. L’ipotesi cessione rimane una variabile da prendere in considerazione, ma non nell’immediato.

Il presidente nerazzurro vuole rimanere alla guida dell’Inter ancora a lungo e il suo primo obiettivo è la chiusura del bilancio del 2025. Sarà un momento importante per la società interista, con il fatturato destinato ad avere un’impennata rilevante, grazie agli introiti derivanti dalla nuova Champions League e dal Mondiale per Club.

L’opinione di Passione Inter

Zhang ha sempre manifestato la volontà di rimanere ancora a lungo presidente dell’Inter e il rifinanziamento regala maggiore stabilità per qualche anno. Tuttavia, è chiaro come bisognerà trovare una soluzione più duratura nei prossimi anni. In questo senso, la cessione non può essere esclusa, sebbene la valutazione molto alta fatta dall’attuale presidente (circa 1,2 miliardi di dollari) può essere un ostacolo rilevante.