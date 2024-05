Il rifinanziamento di Zhang sblocca il lavoro dei dirigenti dell’Inter

Steven Zhang è pronto a ricevere un nuovo finanziamento, questa volta dal fondo Pimco, che gli permetterà di rimanere alla guida dell’Inter ancora per diversi anni. Una novità importante che, con l’ufficialità, cambierà anche il lavoro dei dirigenti.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, terminata l’attesa, potranno procedere in modo più spedito su diversi fronti, a partire dai rinnovi di contratto. I discorsi con Inzaghi, Lautaro Martinez e Barella sono già intavolati da tempo, ma ora si potrà arrivare alla firma.

Gli accordi sono già abbastanza definiti: 6,5 milioni fino al 2027, per il tecnico, mentre capitano e vicecapitano dovrebbero firmare fino al 2029: 7 milioni all’anno per Barella, con Lautaro che dovrebbe firmare, invece, per un ingaggio da 9 milioni di euro.

L’Inter e Zhang hanno voglia di proseguire il percorso di crescita del club e lo Scudetto ha accresciuto questo desiderio. Pronta, dunque, anche un’accelerata sul mercato: Gudmundsson attende l’affondo decisivo che possa portarlo a Milano.

L’opinione di Passione Inter

Il nuovo accordo in arrivo permetterà ai dirigenti nerazzurri di lavorare con maggiore sicurezza, ma non cambierà più di tanto le possibilità sul mercato. La parola d’ordine sarà sempre “sostenibilità” e, pertanto, il bilancio tra entrate e uscite dovrà sempre rimanere in equilibrio, senza la possibilità di spese pazze.