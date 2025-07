Inter, 80 milioni dall’Arabia: la risposta alla MEGA offerta

Le sirene arabe, da alcune sessioni di mercato a questa parte, sono sempre di più una costante per le squadre di Serie A e non solo. I club della Saudi Pro League sono infatti in grado di tentare le società italiane e gli stessi calciatori (oppure allenatori) con delle proposte molto ricche che fanno tentennare tutti.

Secondo quanto scritto dai colleghi di Calciomercato.it riprendendo voci arabe, l’ultimo tentativo di una delle società saudite sarebbe stato indirizzato proprio in casa Inter. L’obiettivo dell’Al Hilal, club allenato da Simone Inzaghi, è infatti Nicolò Barella che però ha risposto immediatamente in maniera molto ferma.

Il centrocampista sardo avrebbe infatti fermamente rifiutato la proposta del club dell’Arabia che aveva messo sul piatto 80 milioni di euro tra parte fisa e bonus per convincere l’Inter a cedere il giocatore. A Barella invece sono stati offerti 20 milioni annui ma, come detto, la sua volontà è quella di restare in nerazzurro.