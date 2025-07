Inter, RESTYLING anche in difesa: a quali cessioni si punta

Dopo aver puntellato il reparto d’attacco con il nuovo innesto di Bonny dal Parma e il ritorno dal prestito di Pio Esposito (che di fatto è però un nuovo rinforzo in rosa), l’Inter può fare anche un rinnovamento in altri reparti. In avanti sono stati infatti salutati Correa e Arnautovic, oltre a Taremi che potrebbe essere ceduto presto.

Un’altra zona di campo che potrebbe andare incontro ad un profondo restyling è la difesa. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Giorno, rimane in forte bilico la posizione di Francesco Acerbi che ha ancora un solo anno di contratto e che potrebbe anche partire per far arrivare un profilo più giovane.

Da definire poi anche il futuro di Yann Aurel Bisseck che è l’elemento dell’organico da cui l’Inter spera di poter ottenere un bel tesoretto per finanziare nuovi colpi. Come sottolinea sempre il medesimo giornale, sul difensore tedesco ci sono gli interessamenti di alcuni club inglesi ma al momento non ci sono accordi per un addio.