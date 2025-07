Doppia OFFERTA all’Inter: si attende la volontà di Asllani

Dopo l’arrivo di Petar Sucic in questo mercato estivo, nel reparto di centrocampo dell’Inter ci sono dei giocatori che devono uscire. Il primo nome è senza dubbio quello di Kristjan Asllani che è nella lista partenti indipendentemente dal futuro di Hakan Calhanoglu che se dovesse salutare sarà sostituito con un nuovo titolare.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il destino all’Inter di Asllani pare ormai scritto e ci sono due club sulle sue tracce. Il primo è il Betis che ha fatto una proposta ai nerazzurri di circa 8 milioni di euro ma la richiesta di Marotta è compresa tra i 16 e i 20 milioni: c’è quindi distanza con la società spagnola al momento.

Inoltre, lo stesso Asllani preferirebbe restare in Italia e va quindi convinto ad accettare altre offerte dall’estero. L’Inter rimane quindi in attesa della sua volontà per provare poi ad avvicinarsi al Betis riducendo la distanza tra domanda e offerta. Sull’albanese c’è anche la Fiorentina ma non ha ancora fatto proposte formali.