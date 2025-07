Colpo di scena Bisseck: una CLAUSOLA cambia il suo futuro

Mentre spuntano nuovi dettagli in merito alla clausola rescissoria presente nel contratto di uno dei leader e titolari della rosa dell’Inter come Denzel Dumfries, per i tifosi nerazzurri non sono ore di pace con nuovi colpi di scena a sorpresa. Spunta infatti una rivelazione anche su quello che può essere il peso sul mercato di un altro giocatore.

Si tratta di Yann Aurel Bisseck che, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, ha anch’esso una clausola rescissoria presente nel suo contratto. In questo caso però la cifra inserita nell’accordo tra l’Inter e il difensore nerazzurro è molto più alta e suscita quindi meno angosce rispetto al compagno di squadra olandese.

Se il rischio per Dumfries è che – dopo una stagione ottima come l’ultima – possa essere portato via per soli 25 milioni di euro, la cifra inserita come clausola per Bisseck è invece molto più alto. Si tratta di 120 milioni di euro, un prezzo elevato ma voluto dagli agenti del difensore dell’Inter: questa clausola è valida solo per l’estero e solo a luglio.