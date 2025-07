GIALLO clausola Dumfries! Sky: “La VERA scadenza è un’altra”

In questi giorni si parla molto del possibile addio di Denzel Dumfries dall’Inter per via di una clausola rescissoria che è stata inserita nel suo contratto alcuni mesi fa, al momento del rinnovo. L’intesa tra la società nerazzurra e gli agenti nerazzurri è arrivata su una clausola “abbordabile” per i club interessati e che si aggira sui 25 milioni di euro.

Il motivo dell’inserimento di questa clausola rescissoria così bassa è dovuto al fatto che il giocatore era in scadenza e serviva quindi un’intesa per il rinnovo senza correre il rischio di perdere a zero quello che si è poi rivelato come uno dei migliori giocatori della stagione dell’Inter. Ma da Sky Sport arriva adesso un grosso aggiornamento.

A riferirlo è Matteo Barzaghi, inviato al seguito dell’Inter per conto della TV satellitare, che spiega un dettaglio molto importante. A differenza di quanto emerso in questi giorni, secondo quanto raccolto da lui, la clausola nel contratto di Dumfries non scadrebbe il 15 luglio, bensì a fine mese e questo fa aumentare le paure dei tifosi nerazzurri.