60 milioni all’Inter: COSÌ Marotta può rilanciare il mercato

Il mercato in entrata dell‘Inter ha visto fin qui tre nuovi innesti che hanno rimpolpato e ringiovanito la rosa che sarà allenata da Cristian Chivu, alla sua prima stagione dall’inizio in Serie A. Si tratta di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny: i primi due sono stati già osservati anche al Mondiale per Club.

Adesso però la dirigenza nerazzurra sa bene che dovrà muoversi ancora con nuovi colpi e il DS Ausilio con il presidente Marotta sta studiando quali mosse eseguire nelle prossime settimane di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è un piano per trovare nuovi fondi utili da spendere.

C’è infatti una lunga lista di giocatori in uscita che possono fare le valigie e salutare la squadra, portando in dote 60 milioni di euro nelle classe del club. I calciatori in elenco sono 5: Asllani, Stankovic, Buchanan, Taremi e Sebastiano Esposito. Ci sono poi delle possibili cessioni eccellenti come Bisseck e Calhanoglu ma sono capitoli a parte per l’Inter.