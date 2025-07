Calhanoglu, cambio di piano per l’Inter? Cosa si prospetta

Da diversi giorni ormai il tema preponderante in casa Inter è quello relativo al futuro di Hakan Calhanoglu che potrebbe lasciare la squadra dopo quattro stagioni per fare ritorno a casa sua, in Turchia. A Istanbul c’è infatti il Galatasaray che sogna un suo arrivo ma che non ha ancora fatto la giusta offerta economica ai nerazzurri.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, riporta inoltre un nuovo scenario sul futuro di Calhanoglu e dell’Inter. Il club nerazzurro è stato fin da subito molto chiaro con il suo numero 20: per il suo addio servono 30 milioni di euro, non di meno. Altrimenti la società non si farà problemi a tenerlo in rosa anche l’anno prossimo.

Sempre il quotidiano romano sottolinea come il nuovo allenatore Cristian Chivu sarebbe bene contento di poter allenare Calhanoglu nella prossima stagione ed è convinto anche di poter ricucire lo strappo con Lautaro Martinez. Il futuro del regista turco, salvo nuove offerte, potrebbe quindi essere a sorpresa ancora all’Inter.