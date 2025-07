Si accende l’asta per il talento Inter: tre club in corsa

In questa fase di mercato, dopo aver messo a segno i primi colpi in entrata, l’Inter si sta concentrando su alcune cessioni, che potrebbero essere utili anche a finanziare altre operazioni. Tra i nomi in uscita c’è anche quello di Sebastiano Esposito.

In scadenza di contratto nel 2026, l’Inter è pronta a cederlo quest’estate, con due club di Serie A su di lui. Si tratta di Cagliari e Fiorentina, come riportato da Sky Sport. Tuttavia, nella corsa all’attaccante nerazzurro si sarebbe aggiunta una nuova squadra.

Il Lens, infatti, potrebbe puntare su Sebastiano Esposito, dal momento che il club francese è alla ricerca di un attaccante dopo il mancato riscatto di Nzola.