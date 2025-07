Chivu sceglie la priorità di mercato: vuole questo giocatore

Bisognerà attende ancora qualche settimana prima di rivedere l’Inter di nuovo in campo, ma Cristian Chivu non vuole certo rimanere con le mani in mano. Nella giornata di ieri, infatti, il tecnico si è presentato nella sede nerazzurra per un lungo summit di mercato con la dirigenza.

Quello che è emerso, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore rumeno avrebbe espresso chiaramente quella che sarebbe per lui la priorità: un colpo importante in difesa. D’altronde, il reparto arretrato ha scricchiolato pesantemente negli ultimi tempi.

In questo senso, Chivu avrebbe un nome preferito: Giovanni Leoni, già allenato a Parma. Un’operazione non semplice, dal momento che gli emiliani continuano a fare muro sulla sua cessione. Per sbloccare l’operazione, allora, potrebbe servire una cessione importante in difesa. Il principale indiziato è Bisseck.