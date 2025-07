Queste TRE cessioni finanziano il colpo da sogno dell’Inter

Il mercato dell’Inter è ben lontano dal dirsi concluso. Dopo i primi 3 colpi in entrata già ufficializzati, la dirigenza nerazzurra sta ora programmando le prossime mosse. Un grosso investimento, infatti, è previsto a centrocampo, dove l’addio di Calhanoglu sembra sempre più concreto.

Il sogno è Ederson dell’Atalanta, che, secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter può trasformare in un obiettivo concreto proprio grazie agli introiti derivanti da alcuni incassi. I nerazzurri devono incassare una cifra in grado di coprire i 60 milioni richiesti dai bergamaschi.

Una grossa mano in questo senso, la potrebbero dare proprio 3 cessioni in mediana: quella di Calhanoglu, quella di Asllani e quella di Stankovic. Questi addii dovrebbero fruttare all’Inter circa 50 milioni di euro, in grado di coprire quasi interamente l’operazione Ederson. Un buon punto di partenza per avviare la trattativa.