Nuova cessione Inter già decisa: inevitabile per due motivi

Dopo una prima fase di calciomercato fatta soprattutto di ingressi e di qualche addio secondario, l’Inter si prepara ad affrontare qualche cessione più corposa, che servirà anche a finanziare ulteriori operazioni in entrata. Sono diversi i nomi sulla lista dei partenti.

Tra questi c’è anche Kristjan Asllani, il cui addio viene definito “inevitabile” da La Gazzetta dello Sport. Sarebbero due, in particolare, i motivi dietro questa scelta già presa dall’Inter. Il primo è di natura tecnica: l’albanese non ha mai convinto del tutto in questi 3 anni; il secondo è legato alla necessità di fare spazio in rosa per l’arrivo di nuovi centrocampisti.

Il posto di Asllani, peraltro, sembra poter essere già preso dal nuovo arrivato Sucic e un suo addio permetterebbe all’Inter di valutare altri investimenti. Uno primo spiraglio per l’addio si è aperto con il Real Betis, interessato al centrocampista.

Il giocatore non sarebbe particolarmente attratto da questa destinazione, ma lo scenario potrebbe cambiare rapidamente. Sempre secondo la Rosea, l’Inter spera di ricavare una cifra intorno ai 15 milioni di euro per la sua cessione.