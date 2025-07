C’è uno SCONTO che può favorire l’arrivo di Ederson all’Inter

Con la partenza di Calhanoglu che sembra essere farsi sempre più probabile, l’Inter sta già stilando la lista degli eventuali sostituti. In cima, davanti a tutti gli altri obiettivi, c’è principalmente un nome: Ederson dell’Atalanta. Il brasiliano è il sogno di mercato, nonostante la cifra richiesta sia molto alta.

Tuttavia, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe comunque ottenere uno “sconto”, in grado di alleggerire il peso a bilancio dell’operazione. Se a livello di costo del cartellino bisognerà intavolare una trattativa vantaggiosa con l’Atalanta (la richiesta sarebbe di 60 milioni), è a livello di ingaggio dove i nerazzurri potrebbero risparmiare qualcosa.

Merito, come sottolinea la Rosea dell’ormai defunto “Decreto Crescita”, che agevolato l’arrivo di diversi giocatori in Italia fino al 2023. Compreso Ederson. Nel dettaglio, i 4 milioni di euro netti a stagione, che

l’Inter potrebbe mettere sul piatto per l’ingaggio del centrocampista, avrebbero un impatto lordo contenuto (circa 5,2 milioni di euro), come accade già con Pavard, Dumfries e Thuram.