L’Inter rilancia il piano mercato: “Altri 100 MILIONI”

L’Inter ha già messo a segno 3 colpi di mercato spendendo circa 70 milioni di euro (compreso anche il riscatto di Zalewski), ma non sembra intenzionata a fermare qui il suo calciomercato. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i nerazzurri siano pronti a spendere ancora.

“Il piano del club è spendere altri 100 milioni“, si legge sulle colonne del quotidiano. L’obiettivo più ambizioso è Ederson dall’Atalanta, per un’operazione da circa 60 milioni di euro. Per spendere ulteriormente, però, l’Inter dovrà ora affidarsi ad alcune cessione, in grado di rimpinguare il budget di mercato.

I nomi principali da cui ricavare un nuovo tesoretto di mercato sono quelli di Bisseck e Calhanoglu, che dovrebbero fruttare entrambi 30 milioni di euro. Nella lista dei partenti c’è anche Asllani, mentre altro flusso di denaro potrebbe arrivare dalle cessioni di Stankovic e Sebastiano Esposito. Una volta passata all’incasso, l’Inter sarà pronta a investire ancora sul mercato.