L’annuncio di Romano sul nuovo colpo da 30 MILIONI dell’Inter

Sono giornate di attesa e di valutazioni in corso quelle che sta vivendo l’Inter in sede di calciomercato. Dopo aver ufficializzato il colpo Bonny, i nerazzurri sono al lavoro per imbastire nuove operazioni. Tra le più delicata c’è quella che riguarda il nuovo centrocampista, che verosimilmente dovrà prendere il posto di Calhanoglu.

L’Inter avrebbe diversi nomi nel suo taccuino, ma ce n’è uno per il quale si sarebbe mossa in modo concreto negli ultimi giorni. Come raccontanto da Fabrizio Romano, infatti, i nerazzurri avrebbero contattato il Palmeiras per Richard Rios.

Il colombiano sarebbe un obiettivo non solo interista, dal momento che anche la Roma avrebbe aperto una discussione con il club brasiliano. Dal canto suo, il Palmeiras avrebbe fissato il prezzo per la sua eventuale cessione: 30 milioni di euro.