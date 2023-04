L’Inter perde ancora in casa: MAI successo prima in Serie A!

Inter-Monza è stata l’ennesima serata deludente in campionato per i nerazzurri. La sconfitta per 0-1 di San Siro è l’undicesima in Serie A e segna un record molto negativo per gli uomini di Inzaghi.

Mai prima d’ora, infatti, era successo che l’Inter perdesse 3 partite consecutive in casa in Serie A senza segnare nemmeno un gol. Una macchia nella storia del club che certifica il momento estremamente negativo dei nerazzurri.