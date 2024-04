Tutto pronto a San Siro per la prima gara da Campioni d’Italia per l’Inter. Di fronte il Torino, nella 34a giornata di Serie A. I granata coltivano ancora delle minime speranze di conquistare un posto in europa, mentre i nerazzurri vogliono festeggiare al meglio la conquista del tricolore.

Inzaghi deve rinunciare agli acciaccati Acerbi e Dimarco, oltre allo squalificato Dumfries. In difesa allora giocherà De Vrij, con Carlos Augusto sulla sinistra. Per il resto, il tecnico si affida ai suoi titolarissimi di sempre.

Juric sceglie Lovato in difesa, insieme a Buongiorno e Rodriguez, con Tameze spostato sulla linea dei centrocampisti. In avanti, ci sarà il solo Zapata, supportato da Vlasic e da Ricci, che potrebbe giocare in posizione più avanzata.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Torino: