Incredibile, ma vero: l’Inter perde ancora. A San Siro, il Monza vince 1-0 con il gol di Caldirola. I nerazzurri salgono a 11 sconfitte in campionato, perdendo la terza partita consecutiva in casa in Serie A. Altra enorme delusione per Inzaghi e la sua squadra.

Ecco le pagelle di Passione Inter:

ONANA 6 – Praticamente inoperoso nel primo tempo, deve giocare il pallone principalmente con i piedi. Non trova il tempo per reagire sul gol di Caldirola.

DARMIAN 5.5 – Parte discretamente, ma poi cala un po’ troppo la concentrazione, concedendosi qualche errore di troppo. Si rianima nel secondo tempo, con un buon inserimento centrale palla al piede, ma rimane un po’ impreciso con il pallone tra i piedi. Dall’81’ DZEKO 5 – Manca una clamorosa occasione all’ultima azione.

DE VRIJ 6.5 – Sventa un’azione pericolosa con un bel intervento in area di rigore nel primo tempo e poi fa una bella chiusura su Carlos Augusto in avvio di ripresa. Purtroppo è sfortunato e si fa male proprio in questa occasione. Dal 51′ ACERBI 5.5 – Si lancia subito in una sortita offensiva e fornisce un assist interessante per Lukaku. In impostazione, invece, non è precisissimo. Sul gol del Monza non è molto reattivo a centro area.

BASTONI 5 – Staziona fin da subito nella trequarti del Monza. Perde un brutto pallone in avvio di secondo tempo, ma in generale gestisce senza particolari difficoltà gli attacchi avversari. Poi però si perde completamente Caldirola sul gol dell’1-0.

DUMFRIES 5.5 – Si propone con costanza nel primo tempo, ma manca di qualità per il passaggio decisivo. Nella ripresa si spegne un po’, anche se l’Inter si appoggia spesso a lui e prova a creare con continuità dal suo lato.

BARELLA 6 – Sulle ali dell’entusiasmo per la prestazione con il Benfica, parte forte con ritmo e qualità. La squadra cala di intensità e anche lui comincia a perdere qualche pallone di troppo.

ASLLANI 5 – Meno coinvolto rispetto alla gara con la Salernitana, va anche un po’ in difficoltà senza palla. Nel secondo tempo appare confusionario e non riesce mai trovare la posizione giusta per amministrare il gioco. Dal 71′ BROZOVIC 5.5 – Più vivo di Asllani, ma non riesce a incidere.

MKHITARYAN 5.5 – Prova subito il tiro dalla distanza, ma poi esce un po’ dalla gara. Si riaccende nella ripresa con un paio di buone giocate, ma la sua gara rimane abbastanza intermittente e poco incisiva. Dal 71′ CALHANOGLU 5 – Al rientro, ma sbaglia tanto.

GOSENS 5 – La determinazione è quella giusta e sfiora il gol dopo pochi minuti. Poi cala un po’, come tutta la squadra, e nel secondo tempo sparisce dal gioco, non trovando mai una soluzione interessante nella trequarti avversaria.

LUKAKU 5 – Ha subito una buona opportunità di testa, ma non inquadra la porta. Offre tante sponde ai compagni e in avvio di ripresa ha un’altra buona occasione, ma Di Gregorio è strepitoso. Tuttavia, da lui ci si aspetta molto di più.

CORREA 5.5 – Avvio con buona vivacità e trova anche un buon diagonale mancino, chiamando Di Gregorio al miracolo. Perde ritmo e fiducia nel secondo tempo e il pubblico di San Siro non glielo perdona. Dal 71′ LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Si divora delle buone occasioni da rete.

INZAGHI 5 – Approccio alla partita non veemente, ma la squadra prende rapidamente il controllo del campo. Nella seconda parte di primo tempo, il Monza comincia a crescere. I primi 10′ della ripresa sono un po’ sonnecchianti e, dopo una piccola scossa, i suoi finiscono per subire il solito gol beffa.