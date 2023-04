A pochi minuti da Inter-Monza, 30a giornata di Serie A, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita di San Siro.

Ecco le sue parole:

CAMPIONATO – “Sicuramente sì, per una squadra come l’Inter tutti gli impegni vanno onorati. Questa è una partita molto difficile per il momento di compressione del calendario, quindi non è facile per gli allenatori gestire questi momenti. L’aspetto psicologico e le motivazioni sono molto importanti”.

ASLLANI – “Siamo contenti di averlo acquistato. Sta trovando lo spazio giusto, però è molto giovane ed al primo anno di Inter venendo da una squadra di provincia. Ha tutto il tempo davanti per migliorare e recitare un ruolo da protagonista. Siamo sicuri che abbia tutte le qualità per farlo”.

MERITI INZAGHI – “Sicuramente ha avuto e ha un ruolo importante in questi risultati, che tutto sommato sono forse sorprendenti per quello che è stato in girone di Champions League quasi proibitivo. Direi che l’allenatore nel bene e nel male ha sempre grande importanza: è il leader del gruppo e quello che carica e prende le decisioni nella squadra. La società ha solo un compito: supportare la sua attività, e lo facciamo quotidianamente stando molto vicino a lui. Poi è chiaro che il ruolo dell’allenatore si espone facilmente alle critiche, però bisogna vedere la provenienza di queste critiche. Gli allenatori però sono temprati anche per gestire questo”.

GALLIANI – “Entrambi veniamo dalla provincia, io da Varese e lui da Monza. Ci siamo conosciuti più di 40 anni fa e con lui ho solo ricordi positivi. Galliani è il dirigente per antonomasia del calcio italiano e da lui ho imparato molto”.

AUSILIO A BARCELLONA – “Posso dire che l’attività di Piero in questo periodo è quella di avere contatti e girare. Mi pare che rientri in quelle che sono le attività normali di un ds, che è giusto che faccia consultazioni e confronti per avere idee nel momento in cui ci si siede intorno a un tavolo e creare le basi per la stagione futura. Piero sa fare tutto questo con grande esperienza”.