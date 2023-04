Continuano le difficoltà del Benfica che, dopo la sconfitta in Champions League contro l’Inter, perde nuovamente anche in campionato. I lusitani vengono battuti 1-0 dal Chaves, decimo nella Liga portoghese, subendo gol al 94‘. Così si complica anche la loro posizione in campionato, con il Porto che ha l’occasione per avvicinarsi ulteriormente.

Per il Benfica si tratta della terza sconfitta consecutiva negli ultimi otto giorni, la terza di fila considerando anche il 2-1 subito a domicilio proprio dal Porto.

Un buon segnale per l’Inter in vista del ritorno di Champions League o la voglia di riscatto dei portoghesi potrebbe complicare i piani dei nerazzurri?