Di Francesco POLEMICO: “Inter, con noi partita vera. Risultato bugiardo”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato dopo la pesante sconfitta casalinga rimediata dalla sua squadra contro l’Inter (0-5). Queste le sue dichiarazioni sulla partita:

“Risultato bugiardo rispetto a quello che la squadra ha messo in campo. Poi siamo scesi a livello psicologico quando abbiamo preso gol, abbiamo qualche interprete per gestire la partita successiva. Ci siamo un po’ disuniti, loro partivano in contropiede ed è la squadra più forte in questo senso. Avevamo creato tante occasioni per poter far male, siamo stati poco lucidi, avremmo meritato un altro risultato“.

In conferenza stampa, il tecnico ex Roma ha ripreso la polemica sulla mancata contemporaneità delle partite delle squadre coinvolte nella lotta salvezza: “La simultaneità sarebbe la cosa più giusta in questo campionato spezzettato, mentre c’è un altro spezzatino che non permette di fare dei conti diversi. Guardiamo gli altri sperando che abbiano tutti il giusto atteggiamento, facendo partite vere come ha fatto l’Inter con noi“.