I due RECORD raggiunti dall’Inter a Frosinone

L’Inter ha vinto la partita numero 29 del suo campionato sulle 36 giocate. E già di per sé il numero fa impressione. Con il 5-0 ottenuto in trasferta sul Frosinone, inoltre, la squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto due traguardi molto prestigiosi, che impreziosiscono la stagione dello scudetto numero 20.

I nerazzurri sono riusciti innanzitutto a eguagliare il primato di sempre per numero di clean sheet, arrivati a 21. Come l’Inter soltanto la Juventus nel 2011-12, la Roma nel 2013-14 e la Lazio nel 2022-23. La Beneamata avrà la possibilità di stabilire il record mantenendo la porta inviolata in almeno due delle giornate rimanenti in Serie A.

La squadra di Inzaghi si afferma inoltre come seconda migliore Inter di sempre per punti conquistati, essendo arrivata a quota 92. Superati i 91 di Antonio Conte nell’anno dello scudetto 2020-21, ora il mirino si sposta sul record stabilito da Roberto Mancini nel 2006-07, con i 97 punti dello scudetto numero 15. Servono due vittorie contro Lazio e Verona per fare di meglio e arrivare a 98.