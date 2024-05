VIDEO – Pio Esposito salva lo Spezia con un BOLIDE: Venezia steso

Alla sua prima vera esperienza lontana dall’Inter, Pio Esposito ha chiuso ufficialmente ieri la sua stagione in prestito allo Spezia. Annata di grande crescita per il classe 2005 che ha collezionato 38 presenze e 3 reti complessive.

L’ultima, arrivata ieri sera nella vittoria in rimonta sul Venezia, è stata sicuramente quella più importante per il più piccolo dei fratelli Esposito. Sotto di un gol e in piena bagarre per non retrocedere, lo Spezia si è aggrappato ad un missile scagliato da Pio Esposito per trovare il pareggio.

Match poi vinto con il gol di Reca e salvezza nel campionato di Serie B ottenuta in extremis con un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Questa la splendida marcatura di Esposito che in estate tornerà all’Inter: