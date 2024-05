Rescissione immediata e nuovo club: l’Inter ha già deciso

Nel corso dell’ultima settimana, per l’Inter è arrivata una sentenza durissima per quanto riguarda il mercato della prossima stagione. Il club nerazzurro, che dovrà basare i propri movimenti in entrata ancora una volta sull’autofinanziamento, avrà bisogno di cedere i propri esuberi per non toccare i titolarissimi di Simone Inzaghi.

A causa dell’eliminazione nella semifinale contro l’Atalanta, dunque, il Marsiglia ha cancellato anche l’ultima chance di potersi qualificare alla prossima Champions League. Ciò significa che entro fine stagione non scatterà il riscatto obbligatorio del Tucu Correa, come pattuito nell’accordo da 10 milioni di euro con l’Inter.

L’attaccante argentino è così destinato a tornare a Milano, nonostante non rientri più nei piani del suo allenatore. Per questa ragione, come riportato questa mattina da Tuttosport, l’Inter vorrebbe tentare di convincere Correa a rescindere il contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. In quel caso, per l’attaccante potrebbe profilarsi un ritorno in Argentina dove ad accoglierlo ci sarebbe l’Estudiantes.

Un’ipotesi che rimane estremamente complicata con l’attaccante che difficilmente accetterà di ‘strappare’ con un anno di anticipo il contratto che lo lega ai nerazzurri.