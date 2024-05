Il giocatore più atteso e reclamato dai tifosi nerazzurri, finalmente si è presentato con il primo gol italiano. Tajon Buchanan, subentrato a Dimarco nella goleada dell’Inter sul Frosinone durante il secondo tempo, ha trovato una grandissima rete partendo proprio dalla fascia sinistra.

Una posizione che sembra convincere sempre di più Inzaghi, per un’interpretazione del ruolo che ricorda quella cucita dal tecnico per Perisic alla sua prima annata a Milano. Nel frattempo, l’esterno canadese sembra aver convinto anche i principali quotidiani sportivi in Italia che questa mattina gli hanno riservato voti molto alti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Ormai è chiaro, su di lui c’è un disegno sinistro: il canadese è un’alternativa sulla fascia sinistra e il suo primo gol italiano lascia immaginare cose buone per la prossima stagione.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Primo squillo della sua avventura nerazzurra, fina a rientrare partendo dalla sinistra e destro a giro sul secondo palo.

TUTTOSPORT 7 – Entra in campo e sigla la sua prima rete con la maglia dell’Inter.

PASSIONE INTER 7 – Eccola, la prima perla in nerazzurro! Dopo settimane in cui molti sono arrivati a interrogarsi sul suo acquisto, piazza un destro all’angolino basso che promette benissimo in vista della prossima stagione.