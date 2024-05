Accordo Zhang-Pimco, ci siamo: ECCO la data della Firma

Sta per essere ufficialmente definito il nuovo accordo tra Suning e Pimco. Un’operazione vitale per Steven Zhang per mantenere il controllo dell’Inter e rifinanziare il prestito di Oaktree in scadenza il prossimo 20 maggio.

Stando alle ultime indiscrezioni riportata de Il Sole 24 Ore, la firma del rifinanziamento di Pimco nei confronti di Zhang è attesa durante la prossima settimana, probabilmente tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio. Gli avvocati di Suning e Pimco stanno già lavorando sui dettagli dell’intesa prima di poter finalmente finalizzare l’affare.

Come raccontato nelle scorse settimane, il nuovo prestito dovrebbe avere durata triennale per un totale di 400 milioni di euro. Un finanziamento che, secondo il noto quotidiano economico, potrebbe comunque “preparare il terreno per l’ingresso di nuovi investitori che avranno una parte del controllo dell’Inter”.