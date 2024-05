Inter, Il Sole 24 Ore: “Prestito-ponte Pimco per investitori Sauditi”

Sono giorni decisivi per il futuro dell’Inter nelle mani di Suning. Come riportato questa mattina, in settimana è finalmente atteso l’accordo definitivo tra Steven Zhang e il fondo Pimco per il nuovo finanziamento che consentirà al proprietario del club di restituire il prestito ad Oaktree entro la scadenza del 20 maggio.

Secondo quanto riportato nell’edizione di questa mattina da Il Sole 24 Ore, potrebbe comunque trattarsi di un finanziamento-ponte, propedeutico all’ingresso di nuovi soci di maggioranza nel club nerazzurro. Per il noto quotidiano economico italiano, non è dunque da escludere un cambio di proprietà una volta definita la nuova intesa con Pimco.

A tal proposito, è stato infatti ricordato che da tempo sono riapparse delle indiscrezioni sul forte interesse da parte di investitori provenienti dall’Arabia Saudita nei confronti dell’Inter.