Dopo Inter-Monza 0-1, ennesima sconfitta in Serie A per i nerazzurri, il tecnico Simone Inzaghi e la dirigenza al gran completo si sono trattenuti a San Siro per un lungo meeting notturno. La situazione sta diventando drammatica e si è reso necessario, scrive La Gazzetta Sportiva, un ulteriore confronto per analizzare l’undicesimo ko su 30 partite totali.

La squadra se n’era già andata da un po’, mentre nella pancia del Meazza sono rimasti solo Inzaghi, Marotta, Ausilio, Baccin, Antonello e anche Steven Zhang. Tra soli quattro giorni ci sarà il ritorno dei quarti di Champions contro il Benfica, quindi è inevitabile che si debba voltare pagina velocemente. Ma l’andamento in campionato, ormai da ritmo retrocessione, non è più tollerabile. Inzaghi sa che la sua stagione è appesa ad un filo: o si raggiunge almeno il quarto posto, oppure si vince la Champions League. Non ci sono altre strade.